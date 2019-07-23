Курян будут агитировать за службу по контракту

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-23T13:48:12+03:00

Здесь же пройдут выставки новейшей боевой техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Всероссийская акция «Военная служба по контракту – твой выбор» впервые пройдет в Курске 24 августа на проспекте Победы.

На Триумфальной арке будут развернуты два современных мобильных комплекса, где юноши смогут пройти предварительное тестирование на профпригодность, получить консультацию по правилам поступления на военную службу по контракту, а также узнать о вакансиях в воинских частях ЗВО.

Здесь же пройдут выставки новейшей боевой техники, обмундирования, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, будут продемонстрированы показательные выступления по рукопашному бою, состоятся спортивные состязания и конкурсы. Развернется полевая кухня.

Помимо этого состоится торжественная церемония вступления юных курян в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Завершатся праздничные мероприятия показательными выступлениями в курском небе пилотажной группы «Стрижи».

ИСТОЧНИК KP.RU