В курских парках появтся площадки для воркаута
Новые объекты откроются к 10 августа – Дню физкультурника
Подобные площадки откроются в разных уголках городаФото: предоставлено пресс-службой
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В августе в Курске появятся площадки для воркаута и стритбола. 19 июля начались работы по заливке бетона на будущих площадках для воркаута и стритбола в парке «Боева дача». Воркаутом или уличной гимнастикой можно будет заниматься на площадке 10х10 метров, а стритболом – 15х15 метров. Планируется, что новые объекты откроются к 10 августа – Дню физкультурника.
В парке Пионеров также ведутся работы по созданию площадки для воркаута. В планах – организовать подобные места для занятия спортом и в других курских парках. Строительство финансируется за счет средств Фонда развития Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU