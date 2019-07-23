В курских парках появтся площадки для воркаута

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-23T11:55:46+03:00

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В августе в Курске появятся площадки для воркаута и стритбола. 19 июля начались работы по заливке бетона на будущих площадках для воркаута и стритбола в парке «Боева дача». Воркаутом или уличной гимнастикой можно будет заниматься на площадке 10х10 метров, а стритболом – 15х15 метров. Планируется, что новые объекты откроются к 10 августа – Дню физкультурника.

В парке Пионеров также ведутся работы по созданию площадки для воркаута. В планах – организовать подобные места для занятия спортом и в других курских парках. Строительство финансируется за счет средств Фонда развития Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU