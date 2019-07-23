2019-07-23T10:01:41+03:00
Спорт

Курянка Инна Дериглазова выиграла второе «золото» чемпионата мира

Рапиристка возвращается домой с двумя золотыми медалями
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курск славится своей школой фехтованияКурск славится своей школой фехтованияФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Рапиристки сборной России завоевали золотые медали командного первенства на чемпионате мира в Будапеште, победив в финале сборную Италии. Победный укол в финале чемпионата нанесла курянка Инна Дериглазова в бою с итальянкой Элизой ди Франчиской, завершив со счетом 43:42.

Кроме нашей спортсменки, на помост выходили Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина. Также золотую медаль получила Лариса Коробейникова, оставшаяся на финал в запасе.

С чемпионата мира Инна Дериглазова возвращается с двумя золотыми медалями!

Куряне поздравляют Инну Дериглазову, тренера Ильдара Мавлютова с триумфальным выступлением на чемпионате мира. Это заслуженная победа, в нее вложено много сил и работы над собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24