Курянка Инна Дериглазова выиграла второе «золото» чемпионата мира
Рапиристки сборной России завоевали золотые медали командного первенства на чемпионате мира в Будапеште, победив в финале сборную Италии. Победный укол в финале чемпионата нанесла курянка Инна Дериглазова в бою с итальянкой Элизой ди Франчиской, завершив со счетом 43:42.
Кроме нашей спортсменки, на помост выходили Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина. Также золотую медаль получила Лариса Коробейникова, оставшаяся на финал в запасе.
С чемпионата мира Инна Дериглазова возвращается с двумя золотыми медалями!
Куряне поздравляют Инну Дериглазову, тренера Ильдара Мавлютова с триумфальным выступлением на чемпионате мира. Это заслуженная победа, в нее вложено много сил и работы над собой.
ИСТОЧНИК KP.RU