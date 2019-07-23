В населенных пунктах Курской области перекроют газ

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-23T08:51:15+03:00

Газовыми приборами в населенных пунктах, попавших под отключение, пользоваться нельзя Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

"Голубого топлива" не будет два дня

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В связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе высокого давления c 8-00 23 июля до 21-00 24 июля будет прекращена подача газа потребителям Льговского и Курчатовского районов, сообщили в ГУ МЧС региона.

Льговский район:

Льгов, ( ул.Титова, ул.Осипенко, ул.Березовая, ул.Лермонтова, ул.Дзержинского, ул.Железнодорожная, ул.Примакова жилые дома № 53, 55, 61, 63, 65, 67, 67 а, 73, 87 а, 89, 93, 95, 95 а).

д.Красная Новь, д.Карасевка, д.Клишино, с.Сугрово, с.Большие Угоны, д.Глушица, д.Козьи Угоны, с.Малые Угоны, д.Эммануиловка, с.Глиница, д.Кочановка, п.Селекционный, с.Фитиж, д.Шерекино, д.Арсеньевка, х.Беженцев, д.Булгаковка, д.Васильевка, х.Веселая Поляна, с.Вышние Деревеньки, с.Кромские Быки, с.Малеевка, с.Черемошки, с.Борисовка, с.Городенск, д.Люшинка, д.Николаевка (Городенский с/с), х.Октябрьский, д.Погореловка, с.Пригородная Слободка, с.Речица, с.Иванчиково, с.Ольшанка, д.Полячково, с. Телятниково, с.Марица, д.Николаевка (Марицкий с/с), п.Шерекинский, д.Воронино, с.Кудинцево, д.Сергеевка, п.Шерекино.

Курчатовский район:

с.Макаровка, д.Кабановка, п.им.Карла Либкнехта, д.Благодатное, с.Быки, с.Чапли, п.Иванино, с.Дичня, д.Полевая, д.Лукашевка, с.Успенка, д.Дружная, д.Комякино, д.Любицкое, г.Курчатов 8,9 микрорайоны,

Пользоваться газовыми приборами в это время запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU