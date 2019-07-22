Фестиваль "Играй, гармонь!" пройдет в Курской области
На праздник приедут гармонисты, баянисты, аккордеонисты, солисты и ансамбли исполнителей на традиционных музыкальных инструмента
Творческие коллективы из разных регионов приедут на фестивальФото: Светлана ВОЛКОВА
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27 июля в 17:00 в парке Победы в селе Коренево (Кореневский район) состоится межрегиональный фестиваль «Играй, гармонь».
На праздник приедут гармонисты, баянисты, аккордеонисты, солисты и ансамбли исполнителей на традиционных музыкальных инструментах, а также вокальные и хореографические коллективы, работающие в жанре народной музыки из нашей области и соседних регионов.
Подробная информация о фестивале по тел.: +7 (47147) 2-14-47, +7 (908) 129-49-22.
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Курская область
парк Победы в селе Коренево
ИСТОЧНИК KP.RU