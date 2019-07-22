Курская область выступит за ужесточение применения пестицидов на полях

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-22T11:49:03+03:00

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Напомним, что ситуация с массовой гибелью пчел в этом году произошла более, чем в 30 регионах. По мнению специалистов Россельхознадзора, основной причиной стало неконтролируемое использование пестицидов. Полномочия по контролю в этой сфере были изъяты у ведомства в 2011 году и никому не переданы.

- Мы проинформировали Минсельхоз о сложившейся ситуации, указали количество погибших пчелосемей. Причина гибели – фосфорорганические соединения. На сегодняшний день проверили все из 872 проб. Исследования показали, что 601 проба – положительная. В остальных, возможно, не были обнаружены по той причине, что пчел доставили поздно и они высохли. В любом случае, по клиническим признакам это массовая гибель от применения химикатов, - сообщил начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.

Ранее в Курской области было принято решение о компенсации пасечникам за погибшие пчелиные семьи. Однако в региональном АПК отмечают, что официально в регионе насчитывается 2023 пчеловода. Фактически - значительно больше. Отсутствие структурированности затрудняет и информирование самих пасечников.

- Есть проблема кочевых пасек. Если мы предъявим претензии нашим аграриям, нет официальных данных, что там расположены конкретные ульи. Предлагаем создать интерактивную карту пасек Курской области. Это будет в открытом доступе и удобно для пчеловодов, которые честно ведут этот бизнес, - предложил первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко.

Местные власти намерены установить конкретных фермеров, применявших пестициды. Проверку ведет Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU