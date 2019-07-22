2019-07-22T09:01:06+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся ВАЗ

Пострадавших пришлось деблокировать из авто
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла ночьюАвария произошла ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 01:40 22 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Миленино Фатежского района.

Здесь перевернулся автомобиль «ВАЗ 21099». Для деблокировки пострадавших применялся аварийно-спасательный инструмент. На месте ДТП работала группировка сил и средств в составе девяти человек, три единицы техники.

Подробности ДТП уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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