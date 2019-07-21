В Курской области могут ужесточить применение пестицидов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-21T11:21:52+03:00

Массовая гибель пчел в этом году случилась более, чем в 30 регионах страны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Глава Курской области Роман Старовойт выступил с инициативой ужесточить использование пестицидов на федеральном уровне. Вплоть до полного запрета применения ядохимикатов 1-го класса опасности и неизвестных товаропроизводителей. Врио губернатора сделал такое заявление во время рабочей встречи по поводу ситуации с массовой гибелью пчел. Также на совещании присутствовали главы профильных комитетов и лидер пчеловодов Андрей Малыхин.

- Мы проинформировали Минсельхоз о сложившейся ситуации, указали количество погибших пчелосемей. Причина гибели - фосфорорганические соединения. На сегодняшний день проверили все 872 пробы. Исследования показали, что 601 - положительная. В остальных вещества не были обнаружены, возможно, из-за того, что пчел доставили поздно и они высохли, - добавил начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев.

Ранее региональные власти сообщили, что выплатят компенсацию пасечникам - 3 150 рублей за погибшую пчелосемью. Пчеловоды, в свою очередь, пообещали официально зарегистрироваться, чтобы не было сложностей с информированием о предстоящей обработки полей. Чиновники предлагают создать интерактивную карту пасек, чтобы решить проблему "кочевых ульев", и сделать претензии к аграриям во всех случаях обоснованными. Роспотребнадзор сейчас устанавливает конкретных фермеров, применявших пестициды. Очередное собрание главы региона с лидерами пасечников пройдет в августе.

Напомним, массовая гибель пчел в этом году случилась более, чем в 30 регионах страны. По мнению специалистов Россельхознадзора, основной причиной послужило неконтролируемое использование пестицидов. До 2011 года за этим следило ведомство, а после полномочия изъяли, но никому не передали.

ИСТОЧНИК KP.RU