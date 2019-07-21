В Курской области столкнулись и загорелись Citroen и «ЗИЛ»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-21T10:43:22+03:00

Кроме того, в результате аварии пострадал человек

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ДТП случилось в субботу, 19 июля, в 12.45. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вблизи деревни Зорино Курского района столкнулись Citroen и «ЗИЛ». После удара машины загорелись. На месте ЧП работали пожарные, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Как уточнили спасатели, в результате аварии пострадал человек. Затруднений движения по трассе аварийная ситуация не создала.

Специалисты ГУ МЧС Курской области в очередной раз просят водителей быть осторожнее и соблюдать правила движения. В случае чрезвычайной ситуации следует обратиться на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU