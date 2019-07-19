Под Курском открылась вторая смена «Губернаторского лагеря»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-19T16:01:58+03:00

Вторая называется «С чего начинается память» и посвящена подвигу народа в годы Великой Отечественной войны

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19 июля на базе Детского оздоровительно-образовательного центра имени Ульяны Громовой стартовала вторая смена «Губернаторского лагеря». Лагерь, созданный по методикам «Артека», объединил 210 юных курян со всего региона.

С началом отдыха ребят поздравил врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Вместе с главой региона дети высадили розы. Также Роман Владимирович оставил послание на арт-объекте «Дерево пожеланий».

Проект «Губернаторский лагерь» реализуется в рамках трехстороннего соглашения, подписанного в апреле этого года между администрацией Курской области, КГУ и Международным детским центром «Артек». На его базе прошли подготовку все вожатые курского лагеря. В течение лета они будут работать с детьми по специальным программам и знакомить их с «артековскими» традициями.

Вторая смена называется «С чего начинается память» и посвящена подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Всего за лето в «Губернаторском лагере» отдохнут 630 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU