2019-07-19T15:00:23+03:00
Происшествия

Под Курском грузовик столкнулся с микроавтобусом

После чего оба автомобиля загорелись
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Автокадр_46Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети
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19 июля примерно в 12.20 на первом километре автодороги «Обход деревни Зорино», по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ЗИЛ под управлением 61-летнего водителя и микроавтобуса «Ситроен», за рулем которого находился 26-летний водитель.

От удара оба автомобиля загорелись. Водителя микроавтобуса увезли в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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