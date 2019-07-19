Под Курском грузовик столкнулся с микроавтобусом

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-19T15:00:23+03:00

После чего оба автомобиля загорелись

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19 июля примерно в 12.20 на первом километре автодороги «Обход деревни Зорино», по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ЗИЛ под управлением 61-летнего водителя и микроавтобуса «Ситроен», за рулем которого находился 26-летний водитель.

От удара оба автомобиля загорелись. Водителя микроавтобуса увезли в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU