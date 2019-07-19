Под Курском грузовик столкнулся с микроавтобусом
После чего оба автомобиля загорелись
Фото: Автокадр_46Фото: Соцсети
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19 июля примерно в 12.20 на первом километре автодороги «Обход деревни Зорино», по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ЗИЛ под управлением 61-летнего водителя и микроавтобуса «Ситроен», за рулем которого находился 26-летний водитель.
От удара оба автомобиля загорелись. Водителя микроавтобуса увезли в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU