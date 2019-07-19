Под Курском нашли боевую гранату
18 июля в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение об обнаружении боевой гранаты военных времен в поселке Кшенский Советского района.
На место проишествия были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли гранату Ф1 и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU