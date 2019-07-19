Под Курском нашли боевую гранату

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-19T12:22:24+03:00

Саперы изъяли гранату Ф1 и вывезли ее на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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18 июля в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение об обнаружении боевой гранаты военных времен в поселке Кшенский Советского района.

На место проишествия были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли гранату Ф1 и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU