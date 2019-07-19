На Курской таможне задержали стратегически важные слитки

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-19T11:15:18+03:00

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В центр электронного декларирования Курской таможни орловская организация подала декларацию о вывозе из России в Польшу ферросплавов для легирования и модифицирования в чушках весом более 20 тонн.

Экспертиза показала, что исследованные пробы металла не соответствуют заявленным в документах сведениям о товаре. Вместо ферросплава это оказались шихтовые слитки (слитки для переплавки, сырье металлургического производства, продукт черной металлургии) с совершенно другим составом металла более характерным для высоколегированных сталей.

Товар с таким составом металла имеет другую классификацию по ТН ВЭД ЕАЭС и облагается более высокой вывозной таможенной пошлиной. Рыночная стоимость слитков составила более 1, 711 млн рублей.

Черные и цветные металлы, а также отходы и лом черных и цветных металлов относятся к стратегически важным товарам. Их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза требует соблюдения установленных законодательством РФ запретов и ограничений.

По факту контрабанды стратегически важных товаров таможня возбудили уголовное дело. После проведения необходимых следственных действий его передали в УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU