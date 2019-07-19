2019-07-19T08:29:29+03:00
Политика

Владимир Муравьев занял пост председателя комитета транспорта и автодорог Курской области

К исполнению обязанностей он приступает с 19 июля
Яна ШЕЛЕСТ
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На должность председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области назначен Владимир Александрович Муравьев, сообщили в областной администрации.

К исполнению обязанностей он приступит с 19 июля 2019 года. До этого Владимир Муравьев возглавлял ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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