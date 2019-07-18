2019-07-18T17:31:18+03:00
Общество

В Курской области началась реабилитация Сейма

Предстоит очистить 17 километров реки
Яна ШЕЛЕСТ
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На реке работает плавающий экскаваторНа реке работает плавающий экскаватор
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В Курской области началась экологическая реабилитация реки Сейм. На эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделили 67 млн рублей. Работы будут вестись в этом и следующем году.

Специалисты расчистят 17 километров реки от деревни Звягинцево Курского района до Курска. Это положительным образом скажется на пропускной способности реки при прохождении паводковых вод.

Сейчас подрядчик продвинулся уже на два км, на реке работает плавающий экскаватор. Далее расчистка будет осуществляться с помощью земснаряда.

До 2024 года планируется расчистить сейм от Курска до Рыльска. В 2020 году будут сделаны проектные работы по реабилитации реки Тускарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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