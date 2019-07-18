2019-07-18T15:31:51+03:00
Происшествия

Житель Курской области убил знакомую за алкоголь

Злоумышленник идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в судУголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Курянина обвиняют в убийстве и незаконном проникновении в жилище.

9 мая 2019 года в дневное время пьяный обвиняемый пришел к своей 58-летней знакомой, проживающей в деревне Быстрик Горшеченского района. Мужчина попросил налить ему спиртное, женщина отказала и попросила его уйти.

В ходе словесной перебранки обвиняемый схватил тротуарную плитку и ударил ею женщину по голове. Потерпевшая упала, злоумышленник стал душить ее руками и веревкой, а затем несколько раз опять ударил плиткой по голове.

Женщина скончалась на месте. А обвиняемой залез к ней в дом за спиртным. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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