Житель Курской области убил знакомую за алкоголь

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-18T15:31:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Курянина обвиняют в убийстве и незаконном проникновении в жилище.

9 мая 2019 года в дневное время пьяный обвиняемый пришел к своей 58-летней знакомой, проживающей в деревне Быстрик Горшеченского района. Мужчина попросил налить ему спиртное, женщина отказала и попросила его уйти.

В ходе словесной перебранки обвиняемый схватил тротуарную плитку и ударил ею женщину по голове. Потерпевшая упала, злоумышленник стал душить ее руками и веревкой, а затем несколько раз опять ударил плиткой по голове.

Женщина скончалась на месте. А обвиняемой залез к ней в дом за спиртным. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU