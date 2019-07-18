Житель Курской области убил знакомую за алкоголь
Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Курянина обвиняют в убийстве и незаконном проникновении в жилище.
9 мая 2019 года в дневное время пьяный обвиняемый пришел к своей 58-летней знакомой, проживающей в деревне Быстрик Горшеченского района. Мужчина попросил налить ему спиртное, женщина отказала и попросила его уйти.
В ходе словесной перебранки обвиняемый схватил тротуарную плитку и ударил ею женщину по голове. Потерпевшая упала, злоумышленник стал душить ее руками и веревкой, а затем несколько раз опять ударил плиткой по голове.
Женщина скончалась на месте. А обвиняемой залез к ней в дом за спиртным. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU