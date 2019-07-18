В Курске к зиме готовы только 6,33% домов
«Квадра» говорит о бездействии управляек
Если дом не готовят к отопительному сезону, нужно обратиться в ГосжилинспекциюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 18 июля в Курске из 3300 тысяч объектов, обслуживаемых теплосетевой компанией, лишь 6,36% зданий (в т.ч. 6,33 % жилых домов) готовы к отопительному сезону.
— В прошлом году готовность объектов в это же время была гораздо выше (30,88%, в т.ч. 29,40% жилых домов). И даже при этом к началу отопительного сезона остались неготовыми более 600 домов! – сообщили в «Квадре».
Если дом не готовят к отопительному сезону, нужно обратиться в Госжилинспекцию Курской области. Надзорный орган в течение проведет проверку, определит виновную сторону и обяжет ее устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU