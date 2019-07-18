2019-07-18T13:53:26+03:00
Спорт

В Курской области пройдет велопробег по местам боевой славы

Началась регистрация участников
Яна ШЕЛЕСТ
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Велосипедисты возложат цветы к мемориальным объектамВелосипедисты возложат цветы к мемориальным объектамФото: Яна ШЕЛЕСТ
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17 августа в Курской области состоится велопробег по местам боевой славы «Курская дуга - 2019». Заезд пройдет по маршруту: г. Курск (мемориал «Курская дуга») - г. Фатеж - с. Верхний Любаж - стела «Ангел мира» - мемориал «Памятник артиллеристам» - мемориал «Тепловские высоты» - пгт. Поныри - п. Золотухино - м. Свобода - г. Курск (мемориал «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»).

Велосипедисты возложат цветы к мемориальным объектам, организаторы и краеведы проведут для них краткие экскурсии.

В велопробеге могут принять участие спортсмены в возрасте от 16 до 30 лет. Необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» на

https://myrosmol.ru/event/31526.

Организаторы велопробега - спортивно-туристический клуб «ВелоКурск» при поддержке в том числе администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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