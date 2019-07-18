В Курске пройдут очередные отключения электроэнергии

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-18T13:12:23+03:00

В Центральном округе отключений не будет Фото: Из архива "КП"

Без света останутся два округа

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В связи с проведением плановых работ в электросетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 22 по 26 июля с 9-30 до 15-00: Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.

С 22 по 26 июля 2019г. с 9-00 до 17-00: Мостовая, Дружининская 17-39, 12-28г, 46, 46г, 1-я Кожевенная; 3-я Цветовская; Городская; Изумрудная; Искристая; 1-6-я Поселковая; Трубная; 4-6-я Кислинская; 4-12-е Степные переулки; 3-я Степная ул.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 22 по 26 июля 2019г с 9-00 до 16-30: Театральная 7-19; Театральный переулок 2-10; Октябрьская 30-60, 168-214; ВЧК 1-51, 10-84; Интернациональная 48-62; Фрунзе 1-61.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU