2019-07-18T09:40:01+03:00
Происшествия

В Курске автоворы пытались похитить автомобиль с помощью эвакуатора

Кражу предотвратили полицейские
Яна ШЕЛЕСТ
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Кражу предотвратили полицейскиеКражу предотвратили полицейскиеФото: Из архива "КП"
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В дежурную часть Северо-Западного отдела полиции позвонила курянка и сообщила, что автомобиль ее сына «Тойота Камри», припаркованный во дворе на проспекте Дружбы грузят на эвакуатор неизвестные.

Полицейские тут же выехали на место происшествия. При их появлении мужчины скрылись. Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение злоумышленников. Водитель эвакуатора рассказал, что его наняли по объявлению незнакомые люди, которые выдавали себя за собственников машины.

Главным организатором преступления оказался ранее судимый курянин. Мужчина решил перевезти автомобиль к себе домой, разобрать и продать на запчасти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о попытке кражи в крупном размере. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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