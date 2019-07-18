В Курской области более 120 км трасс станут четырехполосными

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-18T08:26:17+03:00

До четырех полос расширят наиболее загруженные участки автодорог М-2 «Крым» и Р-298 Курск – Воронеж

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В течение следующих пяти лет федеральные дорожники отремонтируют почти 190 км подведомственной сети в регионе. До четырех полос расширят наиболее загруженные участки автодорог М-2 «Крым» и Р-298 Курск – Воронеж.

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает также увеличение проезжей части трех искусственных сооружений: путепровода на 535-м км, моста через Мокву на 526-м км М-2 и путепровода через железную дорогу на 138-м км Р-298», - отметил руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Обсуждается возможность приема в федеральную собственность 25 км Юго-Восточного обхода Курска в составе Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий». Также рассматривается вопрос передачи на баланс региона шестикилометрового отрезка автомобильной дороги М-2 «Крым», расположенного внутри обхода.

ИСТОЧНИК KP.RU