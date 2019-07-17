Под Курском нашли артснаряд
17 июля в ГУ МЧС по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Коренево Кореневского района.
На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Они изъяли артснаряд калибром 76 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU