Под Курском нашли артснаряд

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-17T16:49:05+03:00

Боеприпас пролежал в земле со времен войны Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

17 июля в ГУ МЧС по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Коренево Кореневского района.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Они изъяли артснаряд калибром 76 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU