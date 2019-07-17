2019-07-17T16:49:05+03:00
Происшествия

Под Курском нашли артснаряд

Боеприпас пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпас пролежал в земле со времен войныБоеприпас пролежал в земле со времен войныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 июля в ГУ МЧС по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Коренево Кореневского района.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Они изъяли артснаряд калибром 76 мм и вывезли его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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