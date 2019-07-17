В Железногорске отмечают День металлурга

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-17T16:23:49+03:00

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В Железногорске стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга. Начались они с «Эстафеты горняцкой славы». Во Дворце горняков наградили работников предприятия, отмеченных Почетными грамотами министерства промышленности и торговли России, удостоенных звания «Почетный ветеран Михайловского ГОКа», а также победителей конкурсов профессионального мастерства.

Лучших специалистов комбината будут чествовать во всех цехах

Лучших специалистов комбината будут чествовать во всех цехах. Завершатся поздравления и награждения на торжественном вечере, в котором помимо работников МГОКа примут участие руководители Курской области и Металлоинвеста. Всего ко Дню металлурга государственными, ведомственными, корпоративными наградами отметят 360 сотрудников Михайловского ГОКа и дочерних предприятий Компании.

— Михайловский ГОК – это сердце нашего города, фундамент экономики региона, одно из ведущих предприятий отрасли, наше прошлое, настоящее и будущее. Доблестные традиции, заложенные ветеранами, системное развитие предприятия в составе компании «Металлоинвест», ответственный труд каждого сотрудника – важные составляющие лидерских позиций предприятия и благополучия Железногорска, - обратился к железногорцам управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

Во Дворце горняков наградили лучших работников предприятия

В эти выходные железногорцев ждет яркая и насыщенная программа. 20 июля, в субботу, команды градообразующего предприятия примут участие в соревнованиях. Также в Железногорске откроют еще один спортивный объект – многофункциональную площадку для командных игр и занятий воркаутом. На купола строящегося при поддержке Металлоинвеста храма Святой Варвары установят освященные кресты.

Поздравить горняков с профессиональным праздником приедут популярные артисты. Компания раздала своим работникам и горожанам более 3,5 тысяч пригласительных. На стадионе «Горняк» выступят известная российская певица Нюша и участник шоу «Голос» Методие Бужор. Концерт будет транслироваться в онлайн-режиме на площади Дворца горняков на специально установленных экранах.

В эти выходные железногорцев ждет яркая и насыщенная программа

21 июля, в воскресенье весь день будет работатьтворческие площадки для детей и взрослых. Утром на площади Дворца горняков пройдет конкурс детского рисунка на асфальте. А после обеда на сцене Дворца лучшие гармонисты и частушечники города и района представят свое мастерство в конкурсе «Играй, гармонь!».

Подробная программа праздника - по ссылке: https://zhel.city/news/society/27956/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D27956%26section%3D%26nav%3D2

Справка:

Компания «Металлоинвест» (www.metalloinvest.com) – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на глобальном рынке, один из региональных производителей стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды – около 14 млрд т. Является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ, 2-м в мире производителем окатышей, одним из ведущих производителей товарной железной руды в мире. Металлоинвест объединяет активы высокотехнологичных и эффективных предприятий горно-металлургической промышленности России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская Сталь».

ПАО «Михайловский ГОК» - занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. Численность работающих на комбинате и его дочерних предприятиях составляет около 14 тысяч человек. Потребителями продукции комбината являются крупнейшие российские, европейские, американские и китайские производители стали.

ИСТОЧНИК KP.RU