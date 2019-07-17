2019-07-17T16:23:49+03:00
Общество

В Железногорске отмечают День металлурга

Праздник горняцкой славы продлится неделю
Яна ШЕЛЕСТ
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В Железногорске стартовали праздничные мероприятияВ Железногорске стартовали праздничные мероприятия
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В Железногорске стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга. Начались они с «Эстафеты горняцкой славы». Во Дворце горняков наградили работников предприятия, отмеченных Почетными грамотами министерства промышленности и торговли России, удостоенных звания «Почетный ветеран Михайловского ГОКа», а также победителей конкурсов профессионального мастерства.

Лучших специалистов комбината будут чествовать во всех цехах

Лучших специалистов комбината будут чествовать во всех цехах

Лучших специалистов комбината будут чествовать во всех цехах. Завершатся поздравления и награждения на торжественном вечере, в котором помимо работников МГОКа примут участие руководители Курской области и Металлоинвеста. Всего ко Дню металлурга государственными, ведомственными, корпоративными наградами отметят 360 сотрудников Михайловского ГОКа и дочерних предприятий Компании.

— Михайловский ГОК – это сердце нашего города, фундамент экономики региона, одно из ведущих предприятий отрасли, наше прошлое, настоящее и будущее. Доблестные традиции, заложенные ветеранами, системное развитие предприятия в составе компании «Металлоинвест», ответственный труд каждого сотрудника – важные составляющие лидерских позиций предприятия и благополучия Железногорска, - обратился к железногорцам управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

Во Дворце горняков наградили лучших работников предприятия

Во Дворце горняков наградили лучших работников предприятия

В эти выходные железногорцев ждет яркая и насыщенная программа. 20 июля, в субботу, команды градообразующего предприятия примут участие в соревнованиях. Также в Железногорске откроют еще один спортивный объект – многофункциональную площадку для командных игр и занятий воркаутом. На купола строящегося при поддержке Металлоинвеста храма Святой Варвары установят освященные кресты.

Поздравить горняков с профессиональным праздником приедут популярные артисты. Компания раздала своим работникам и горожанам более 3,5 тысяч пригласительных. На стадионе «Горняк» выступят известная российская певица Нюша и участник шоу «Голос» Методие Бужор. Концерт будет транслироваться в онлайн-режиме на площади Дворца горняков на специально установленных экранах.

В эти выходные железногорцев ждет яркая и насыщенная программа

В эти выходные железногорцев ждет яркая и насыщенная программа

21 июля, в воскресенье весь день будет работатьтворческие площадки для детей и взрослых. Утром на площади Дворца горняков пройдет конкурс детского рисунка на асфальте. А после обеда на сцене Дворца лучшие гармонисты и частушечники города и района представят свое мастерство в конкурсе «Играй, гармонь!».

Подробная программа праздника - по ссылке: https://zhel.city/news/society/27956/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D27956%26section%3D%26nav%3D2

Справка:

Компания «Металлоинвест» (www.metalloinvest.com) – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на глобальном рынке, один из региональных производителей стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды – около 14 млрд т. Является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ, 2-м в мире производителем окатышей, одним из ведущих производителей товарной железной руды в мире. Металлоинвест объединяет активы высокотехнологичных и эффективных предприятий горно-металлургической промышленности России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская Сталь».

ПАО «Михайловский ГОК» - занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. Численность работающих на комбинате и его дочерних предприятиях составляет около 14 тысяч человек. Потребителями продукции комбината являются крупнейшие российские, европейские, американские и китайские производители стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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