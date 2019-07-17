2019-07-17T14:58:07+03:00
Происшествия

В Курске директора турфирмы обвиняют в мошенничестве

Женщина создала финансовую пирамиду
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Директор турфирмы не могла расплатиться с туроператорамиДиректор турфирмы не могла расплатиться с туроператорамиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Прокуратура города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора турфирмы. Женщину обвиняют в мошенничестве.

С марта 2017 года по июль 2018 года обвиняемая являлась директором туристической фирмы. Количество клиентов сильно сократилось и женщина распространила информацию о реализации путевок с большими скидками, а затем стала продавать туры по необоснованно заниженным ценам.

Это привело к тому, что выехать к месту отдыха смогли лишь те покупатели, которые внесли оплату первыми. При этом бремя расходов за их поездки легло на последующих покупателей по принципу финансовой пирамиды.

Директор турфирмы не могла расплатиться с туроператорами и сообщала клиентам ложную информацию о том, что их рейс отложен по вине авиаперевозчика, либо обвиняла граждан в несвоевременной подаче документов для оформления визы.

Таким способом она завладела средствами 14 жителей Курской области, причинив ущерб на общую сумму 1,7 миллионов рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Железногорске отмечают День металлурга
В Курске пройдут медовые ярмарки
В курском парке Дзержинского пройдут мастер-классы по народным промыслам
Житель Курской области забил кулаками собутыльника
Курский судебный пристав присвоила деньги должника
В ДТП под Курском погибли два человека
Под Курском открылась выставка Федора и Розы Трегуб
Под Курском широко отметят День Перуна
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Курский аэропорт назовут в честь Михаила Гуревича
Ночью под Курском горел жилой дом
18 июля центр Курска останется без воды
Курян приглашают на «Утиный остров»
Под Курском неизвестные пытались ограбить заправку
Курские полицейские нашли пропавших овец
Житель Курской области ездит за рулем с советскими правами
В Курске из окна шестого этажа выпал ребенок
Под Курском пройдет «Праздник огурца»
В Курске в подъезде на девушку напал грабитель
Под Курском погиб водитель мопеда
Плесень, грязь и мухи: под Курском прикрыли подпольный сырный цех
В Курской области почтили память героев, сражавшихся на Северном фасе
Под Курском в гараже загорелся грузовик
В завокзальной части Курска отключат горячую воду
Курские хлеборобы намолотили 352 тысячи тонн зерна
В Рыльске сгорела «семерка»
В Курске на берегу Сейма ликвидировали свалку