В Курске директора турфирмы обвиняют в мошенничестве

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-17T14:58:07+03:00

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Прокуратура города Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора турфирмы. Женщину обвиняют в мошенничестве.

С марта 2017 года по июль 2018 года обвиняемая являлась директором туристической фирмы. Количество клиентов сильно сократилось и женщина распространила информацию о реализации путевок с большими скидками, а затем стала продавать туры по необоснованно заниженным ценам.

Это привело к тому, что выехать к месту отдыха смогли лишь те покупатели, которые внесли оплату первыми. При этом бремя расходов за их поездки легло на последующих покупателей по принципу финансовой пирамиды.

Директор турфирмы не могла расплатиться с туроператорами и сообщала клиентам ложную информацию о том, что их рейс отложен по вине авиаперевозчика, либо обвиняла граждан в несвоевременной подаче документов для оформления визы.

Таким способом она завладела средствами 14 жителей Курской области, причинив ущерб на общую сумму 1,7 миллионов рублей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU