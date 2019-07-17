Под Курском широко отметят День Перуна

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-17T11:18:15+03:00

На праздник приглашаются все желающие Фото: Соцсети

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20 июля под Курском в Клюкве пройдет Праздник славянского воинства – «Перунов день». На праздник приглашаются все желающие. Гостей ждут чистый воздух, комфортная раскрепощающая обстановка, пение птиц, интересные знакомства, беседы и угощения.

На поляне развернется ярмарка славянских товаров, пройдут мастер-классы, игрища, выступления музыкантов. Состоится турнир по русской стенке. Курян познакомят со славянскими традициями и обрядами.

Для участников оборудуют места под палаточный городок и стоянку автотранспорта. Заготовлены дрова, вода, обустроены места для сбора мусора. Будет работать полевая кухня.

Место проведения фестиваля «Перунов День» - Праздник Славянского воинства - Горелый лес, Старый Дуб. Сосновый лес недалеко от железнодорожной станции «Клюква», время основных мероприятий - с 13:00 до 22:00. 51.713990, 36.277271 - координаты для навигатора.

ИСТОЧНИК KP.RU