2019-07-17T10:52:41+03:00
Общество

Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин

Ранее Роман Петрухин работал в должности заместителя управляющего Орловским отделением Сбербанка и курировал Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес»
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Роман Петрухин одновременно окончил в 2006 году Орловский государственный технический университет по специальностям «Финансы и кредит», а также «Юриспруденция». В 2013-2014 годах успешно прошел обучение по программе «Сбербанк 500».

В Сбербанк Роман Вячеславович пришел в 2006 году на должность инспектора Сектора кредитования частных клиентов Мценского отделения ОАО Сбербанк России. С 2009 года – инспектор Сектора инвестиционного кредитования и проектного финансирования Орловского отделения ОАО Сбербанк России. В 2011 году возглавил Сектор клиентских менеджеров Отдела продаж корпоративным клиентам Орловского отделения ОАО Сбербанк России, а с 2013 года стал начальником Отдела кредитования того же отделения. С января 2015 года – заместитель управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк.

- Роман Вячеславович проделал путь от кредитного инспектора до заместителя руководителя головного отделения, продемонстрировав свой высокий потенциал и способность решать сложные и неординарные задачи. Он хорошо знает работу подчиненных, обладает управленческим талантом, что позволяет ему формировать вокруг себя работоспособный коллектив, добивающийся высоких результатов. Желаю ему успеха в новой должности, - прокомментировал назначение Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Напомним, что доля Липецкого отделения ПАО Сбербанк на региональном рынке кредитования юридических лиц сегодня составляет более 27 %, а на рынке кредитования частных клиентов – более 46 % (в том числе по жилищным кредитам – 63 %). На вкладах в подразделениях банка в Липецкой области хранится свыше 78 млрд рублей. При этом доля на рынке депозитов составляет 55 %.

Кроме того, доля Липецкого отделения ПАО Сбербанк на рынке перечисления заработной платы достигает 42 %, а на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг – 78 %. Сбербанк является крупнейшим налогоплательщиком регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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