2019-07-17T10:22:48+03:00
Общество

Курский аэропорт назовут в честь Михаила Гуревича

За инженера-авиаконструктора проголосовало большинство
Яна ШЕЛЕСТ
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Голосование проходило на портале «Действуем вместе»Голосование проходило на портале «Действуем вместе»
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Жители Курской области выбрали имя курскому аэропорту. Они предлагают присвоить воздушной гавани имя советского инженера-авиаконструктора Михаила Гуревича.

Голосование проходило на портале «Действуем вместе». В списке фигурировали десять имен известных земляков. Среди них Аркадий Гайдар, Георгий Свиридов, Михаил Гуревич, Федор Семенов, Василий Алехин, Никита Хрущев, Александр Дейнека, Казимир Малевич, Вячеслав Клыков и Михаил Щепкин. Большую часть голосов куряне отдали за имя советского инженера-авиаконструктора, уроженца Курска Михаила Гуревича.

Появятся в Курске и новые терминал с аэровокзалом. О модернизации заговорили еще в прошлом году. Концепт включает в себя ремонт взлетной полосы, строительство терминала внутренних линий за 350 млн рублей и международных за 500 млн рублей. На реновацию потратят порядка 2,3 млрд рублей, строительство пройдет за счет инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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