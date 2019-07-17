Ночью под Курском горел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-17T09:06:46+03:00

К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техники Фото: Из архива "КП"

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17 июля в 03:25 в поселке Хомутовка Железногорского района, на улице Полевой загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 03:36, ликвидировали в 03:41. Пострадавших нет. Огонь повредил дом размерами 9х12 метров по всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU