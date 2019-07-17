Ночью под Курском горел жилой дом
Пожар произошел в Хомутовке
К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техникиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
17 июля в 03:25 в поселке Хомутовка Железногорского района, на улице Полевой загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 03:36, ликвидировали в 03:41. Пострадавших нет. Огонь повредил дом размерами 9х12 метров по всей площади.
К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU