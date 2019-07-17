2019-07-17T08:53:33+03:00
Недвижимость

18 июля центр Курска останется без воды

Сделайте необходимый запас
Яна ШЕЛЕСТ
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Сделайте необходимый запас водыСделайте необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 18 июля, в четверг, с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адреса: ул.Дзержинского (от № 40 до № 68, от № 25 до № 41а); ул.Большевиков (от № 1 до № 41, от № 2 до № 40); ул.Суворовская (от № 3 до № 63, от № 2 до № 54); ул.Скорятина (от № 1 до № 105, от №2 до №120); ул. Бойцов 9 Дивизии ( от № с2 до № 130, № 143а).

А также на ул. Запольная ( от ул. Н.Казацкая до ул. Н.Запольная); ул. Бурцевка ( от № 1 до № 41, от № 2 до № 36); ул. Масловка (от № 2 до № 46); ул. Пучковка (от № 2 до № 28); ул. 2 Орловская ( от ул. Понизовка до ул Вер. Казацкая); ул. В.Луговая; ул. Верхняя и Нижняя Казацкая; ул. Понизовка с прилегающими; К. Либкнехта; ул. Советская; А.Невского; ул. Добролюбова; ул. Белинского; ул. Дружининская (от № 1 до №10-12, №13-15, 24); ул. Гайдара; ул. К.Армии (от № 2а до № 32); ул. Пионеров ( от № 1 до № 17, от №2 до № 26).

Сделайте необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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