Курские полицейские нашли пропавших овец

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-16T15:12:03+03:00

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В дежурную часть отдела полиции по Суджанскому району поступило сообщение о том, что у местного жителя с пастбища пропали пять овец. Для гражданина домашние животные были ощутимым подспорьем в хозяйстве, их пропажа могла серьезно подорвать семейный бюджет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. У полицейских было несколько версий, в том числе и кража. Опросив граждан, они отправились на поиски. Овец обнаружили в пяти километрах от пастбища в районе села Лебедевка и возвратили хозяину.

Выяснилось, что животные самовольно покинули пастбище, версия кражи не подтвердилась. Местный житель поблагодарил полицейских за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU