В Курске из окна шестого этажа выпал ребенок

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-16T13:10:11+03:00

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15 июля 2019 года из окна шестого этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Союзной в Курске, выпала двухлетняя девочка. От полученных травм малышка скончалась на месте.

По факту гибели малолетнего ребенка следственный комитет начал проверку. Следователи установили, что примерно в пять часов вечера девочка находилась со своей мамой в квартире. Женщина ненадолго отвлеклась, и ребенок выпал из открытой створки окна. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников малолетних детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях с окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU