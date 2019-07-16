В Курске в подъезде на девушку напал грабитель

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-16T12:41:26+03:00

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3 июля в подъезде одного из домов на улице Энтузиастов в Курске некий молодой человек напал на девушку и попытался отобрать у нее сумочку. Сделать это не удалось и парень быстро скрылся.

Злоумышленник следил за курянкой еще на улицеФото: УМВД России по Курской области.

Полицейские осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник следил за курянкой еще на улице и вошел за ней в подъезд специально для совершения преступления.

Свидетели произошедшего, а также те, кто узнал подозреваемого, могут оказать помощь правоохранительным органам, сообщив информацию в Северо-Западный отдел полиции или по телефону. Соединение будет бесплатным по номеру 102, по тарифу оператора можно позвонить 36-71-99 и 8-906-575-46-23.

ИСТОЧНИК KP.RU