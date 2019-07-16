Плесень, грязь и мухи: под Курском прикрыли подпольный сырный цех

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-16T10:54:28+03:00

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В Управление Рссельхознадзора поступила информация о подозрительном производстве молочных продуктов в Железногорске на улице Мира, 56. Официально по этому адресу никаких предприятий зарегистрировано не было.

В ходе совместного рейда с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД по Курской области информация о деятельности незарегистрированной площадки подтвердилась. Подпольный цех представлял собой печальное зрелище – рассольный сыр производился в антисанитарных условиях и неприспособленных для этого помещениях.

Стены и потолки были заражены плесенью, повсеместно - грязь, мухи. В цехе отсутствовали дезковрики, дезсредства, сотрудники работали без спецодежды. На предприятии не была разработана программа производственного контроля, не внедрены и не поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Сырье для производства сыра поступало без ветеринарных сопроводительных документов. Для упаковки готового продукта использовалась вторичная тара. Сыр хранился в холодильной камере с нарушением температурного режима. На готовой продукции отсутствовала маркировка.

Из оборота изъяли 600 кг сыра, предположительно «Сулугуни», и 595 кг сырного продукта. От продукции отобрали пробы для исследования по показателям качества и безопасности. Лаборанты уже выявили кишечную палочку и растительные жиры, что говорит о фальсификации продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU