2019-07-16T08:51:55+03:00
Происшествия

Под Курском в гараже загорелся грузовик

Пожар произошел во Льгове
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил кабину автомобиля ГАЗ-66Огонь повредил кабину автомобиля ГАЗ-66Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 июля в половине восьмого вечера в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Ленина во Льгове.

На место происшествия выехали пожарные, полицейские и медики скорой помощи. Возгорание ликвидировали в 19:37. В железобетонном гараже размерами 7х10 метров огонь повредил кабину автомобиля ГАЗ-66. По всей площади закоптились стены.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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