Под Курском в гараже загорелся грузовик
Пожар произошел во Льгове
Огонь повредил кабину автомобиля ГАЗ-66Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 июля в половине восьмого вечера в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Ленина во Льгове.
На место происшествия выехали пожарные, полицейские и медики скорой помощи. Возгорание ликвидировали в 19:37. В железобетонном гараже размерами 7х10 метров огонь повредил кабину автомобиля ГАЗ-66. По всей площади закоптились стены.
Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU