2019-07-15T18:03:59+03:00
Недвижимость

В завокзальной части Курска отключат горячую воду

На котельной будут ремонтировать оборудование
Яна ШЕЛЕСТ
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До 22 июля пройдут повторные испытания теплосетейДо 22 июля пройдут повторные испытания теплосетейФото: Из архива "КП"
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С 16 июля по 5 августа будет приостановлена работа котельной, питающей горячей водой завокзальную часть Железнодорожного округа, для ремонта ее оборудования, сообщили в «Квадре».

В связи с этим в период до 22 июля пройдут повторные испытания теплосетей в жилом районе, чтобы завершить его подготовку к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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