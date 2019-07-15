В завокзальной части Курска отключат горячую воду
На котельной будут ремонтировать оборудование
До 22 июля пройдут повторные испытания теплосетейФото: Из архива "КП"
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С 16 июля по 5 августа будет приостановлена работа котельной, питающей горячей водой завокзальную часть Железнодорожного округа, для ремонта ее оборудования, сообщили в «Квадре».
В связи с этим в период до 22 июля пройдут повторные испытания теплосетей в жилом районе, чтобы завершить его подготовку к отопительному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU