Курские хлеборобы намолотили 352 тысячи тонн зерна

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-15T17:55:56+03:00

Уборочная страда проходит во всех районах области

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По состоянию на 15 июля в уборочную кампанию вступили все районы области. Обмолочено 67 тыс. гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур или 8 % уборочной площади. Средняя урожайность - 52,6 ц/га.

Лидируют в уборке хозяйства Большесолдатского, Обоянского, Суджанского районов, где обмолочено от 21 до 23% площадей. Наибольшая урожайность зерновых культур складывается в Глушковском, Мантуровском, Обоянском, Беловском районах, где с каждого обмолоченного гектара получают от 57 до 60 центнеров.

Наряду с уборкой озимой пшеницы в настоящее время проводится обмолот ячменя, гороха и озимого рапса.

ИСТОЧНИК KP.RU