В Курске продолжают ловить безнадзорных животных

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-15T16:57:26+03:00

Оставить заявку на отлов бездомных животных можно по телефону 8-920-264-18-05 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске продолжается отлов безнадзорных животных. Работы осуществляет компания «Добрый город», с которой на конкурсной основе заключили контракт на сумму около трех миллионов рублей.

Подрядчик отрабатывает заявки, в которых указан номер телефона для обратной связи, чтобы можно было уточнить местонахождение стаи. В приоритете – большие своры, агрессивные и беременные животные.

Собак усыпляют с помощью снотворного, затем отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают в среду обитания. Работники «Доброго города» вместе с волонтерами отловили уже более сотни животных, часть из них после вакцинации и стерилизации выпустили, остальные находятся в пункте передержки.

Оставить заявку на отлов бездомных животных можно по телефону 8-920-264-18-05. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов. А на страничке instagram.com/good_city_46 можно выбрать себе питомца из животных, находящихся на передержке.

ИСТОЧНИК KP.RU