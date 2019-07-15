В Курске под открытым небом открылся 4G-кинотеатр
На показы горожан приглашает мобильный оператор Tele2
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В курском парке «Боева дача» открылся уникальный проект - 4G-кинотеатр под открытым небом. Куряне и гости города смогут увидеть более сорока популярных фильмов самых разных жанров. Любимые комедии, боевики, триллеры, мелодрамы транслируются в онлайн-режиме на высокой скорости 4G. Не забыли и о маленьких зрителях. Специально для ребят компания Tele2 подготовила насыщенную программу мультфильмов. И все это абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU