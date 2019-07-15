Уроженец Среднеазиатской республики привез в Курск героин
Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области задержали уроженца одной из Среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте оптовой партии героина.
Мужчину на арендованном автомобиле остановили на посту ГИБДД при въезде в Курск. Злоумышленник приехал из Москвы специально для сбыта оптовой партии наркотических веществ путем тайников-закладок. Покинуть город он собирался в тот же день.
У подозреваемого изъяли 400 грамм героина, расфасованного на порции и готового к распространению. Установлено, что аналогичные противоправные действия он совершал в нескольких регионах страны.
Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор. За незаконные производство и сбыт наркотических веществ ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU