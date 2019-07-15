2019-07-15T15:05:46+03:00
Происшествия

Уроженец Среднеазиатской республики привез в Курск героин

Порошок был расфасован на порции
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчину арестовали и поместили в следственный изоляторМужчину арестовали и поместили в следственный изоляторФото: УМВД России по Курской области.
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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области задержали уроженца одной из Среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте оптовой партии героина.

Мужчину на арендованном автомобиле остановили на посту ГИБДД при въезде в Курск. Злоумышленник приехал из Москвы специально для сбыта оптовой партии наркотических веществ путем тайников-закладок. Покинуть город он собирался в тот же день.

У подозреваемого изъяли 400 грамм героина, расфасованного на порции и готового к распространению. Установлено, что аналогичные противоправные действия он совершал в нескольких регионах страны.

Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор. За незаконные производство и сбыт наркотических веществ ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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