Курянин из ревности задушил сожительницу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-15T14:43:02+03:00

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Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Михайловка Рыльского района. Мужчину подозревают в убийстве.

10 июля 2019 года вечером подозреваемый вместо со своей 31-летней сожительницей распивали в доме спиртные напитки. Потом они поругались на почве ревности и мужчина задушил женщину.

Подозреваемого арестовали. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU