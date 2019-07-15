Курянин из ревности задушил сожительницу
Мужчину арестовали
Подозреваемого арестовали
Изменить размер текста:
Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Михайловка Рыльского района. Мужчину подозревают в убийстве.
10 июля 2019 года вечером подозреваемый вместо со своей 31-летней сожительницей распивали в доме спиртные напитки. Потом они поругались на почве ревности и мужчина задушил женщину.
Подозреваемого арестовали. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU