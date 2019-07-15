В Курской области пропал грибник

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-15T14:29:35+03:00

14 июля мужчина ушел в лес и не вернулся

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В Курской области разыскивают без вести пропавшего 64-летнего жителя села Погорельцево Ивана Астахова. 14 июля мужчина ушел в лес и назад не вернулся.

Пропавший имеет рост 180 см, нормальное телосложение, глаза карие, волосы седые. Был одет в зеленую куртку с желтой полоской, на спине надпись желтыми буквами «ЗАО «Кварц»», серую футболку, спортивные темно-синие брюки с красной полосой, серую кепку, на ногах - резиновые галоши. С собой у мужчины был черный пакет и маленький нож с синей ручкой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU