СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-15T10:27:59+03:00

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Об итогах весеннего призыва рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов на прошедшей пресс-конференции. 1500 курских призывников ушли на службу в армию. Большая часть из них будет служить в Западном военном округе. Норму призыва в области выполнили в полном объеме.

129 ребят выбрали службу по контракту. Есть в регионе и уклонисты. Сегодня таких более 980 человек. Владимир Родионов напомнил, что молодым людям, не прошедшим армейскую службу, будут выданы не военные билеты, а справки.

С этим документом они не смогут устроиться на федеральную, государственную и муниципальную службу. Также за нежелание идти в армию курянам грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU