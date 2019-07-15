Под Курском в реке утонул мужчина
ЧП произошло в Золотухино
Привлекалась группировка сил и средств в составе 4 единицы техники, 11 человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 июля в 07.10 спасателям поступило сообщение о том, что на реке Полевая Снова в Золотухино утонул 54-летний мужчина. На место происшествия выехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и водолазы.
Привлекалась группировка сил и средств в составе 4 единицы техники, 11 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники, 5 человек.
12 июля на курском море в Щетинке утонул 50-летний курянин, который также купался в неположенном месте.
ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов!
ИСТОЧНИК KP.RU