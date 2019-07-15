Под Курском дотла сгорел жилой дом
Пожар произошел в Мантуровском районе
Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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13 июля около трех часов дня в селе Чермошное Мантуровского района загорелся жилой деревянный дом, обмазанный глиной и обшитый металлом. На место ЧП приехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 15:19, ликвидировали в 15:22. В доме размерами 48 квадратов сгорела и обрушилась кровля, огонь уничтожил оконные проемы, частично мебель и предметы домашнего обихода.
Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU