В Курской области 200 спортсменов поучаствовали в легкоатлетическом пробеге «Святая Русь»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-14T17:34:12+03:00

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Легкоатлетический пробег «Святая Русь», посвященный 80-летию народного художника России Вячеслава Клыкова, прошел накануне в поселке Черемисиново. Забег проводится в регионе в тринадцатый раз. Впервые состоялся в 2006 году - через месяц после того, как не стало знаменитого скульптора.

В 2019-ом участие в пробеге приняли более 200 спортсменов, в том числе и глава области Роман Старовойт. Легкоатлеты стартовали от библиотеки в поселке Черемисиново и финишировали у памятника «Поклонный Крест». Автором скульптуры является Вячеслав Клыков. Бегуны преодолели сложный маршрут в 5,5 км. Почти половину дистанции спортсмены двигались в гору. На финише участников ждали концерт и полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU