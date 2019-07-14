Жители Центрального округа Курска останутся без горячей воды на две недели
В это время специалисты будут проводить гидравлические испытания теплосетей
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Некоторые куряне останутся без горячей воды на две недели. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей, которые работают от ТЭЦ-4, с 16 по 29 июля под отключения попадут жители Центрального округа: от улицы Красной Армии до Сонина, а также от Красной площади до Кавказской.
Более подробную информацию об ограничении подачи горячей воды можно узнать в ПАО «Квадра» по телефону: 39-48-68.
ИСТОЧНИК KP.RU