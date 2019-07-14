2019-07-14T10:53:27+03:00
Недвижимость

Жители Центрального округа Курска останутся без горячей воды на две недели

В это время специалисты будут проводить гидравлические испытания теплосетей
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Некоторые куряне останутся без горячей воды на две недели. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей, которые работают от ТЭЦ-4, с 16 по 29 июля под отключения попадут жители Центрального округа: от улицы Красной Армии до Сонина, а также от Красной площади до Кавказской.

Более подробную информацию об ограничении подачи горячей воды можно узнать в ПАО «Квадра» по телефону: 39-48-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курской области появится «единый» транспортный билет
В Курской области ожидаются грозы и туман
На должность губернатора Курской области претендуют пять кандидатов
На курском море утонул мужчина
Студенты лучших вузов проходят практику на Михайловском ГОКе
На курской таможне задержали гражданина Украины с наркотиками
В Курске пройдет автокросс
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Уволился еще один замглавы администрации Курска
Курский электробус отправился по новому маршруту
Нашелся мальчик, истязавший кота в Курске
Житель Курской области прятал дома порох
Роспотребнадзор проверил курские водоемы
Курскую управляйку оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Карыже под Курском нашли две минометные мины
У курян изъяли более 400 единиц оружия
На следующей неделе в Курске выключат свет
Курские таможенники задержали молдавскую черешню
В первую смену отдохнули более 20 тысяч курских школьников
Жителя Курска арестовали за неуплату алиментов
Пожилой курянин украл на Красной Армии дорожные знаки
В Курской области обнаружили редких представителей фауны
В Курске лишили прав троих психбольных
В Курске загорелась «Газель»
Курянин заплатил 38 тысяч рублей за водительское удостоверение