2019-07-13T13:50:49+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Пожар произошел в деревне Старая Слободка
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 19 человек, 6 единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 19 человек, 6 единиц техникиФото: Из архива "КП"
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В 22:09 12 июля в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Старая Слободка Щигровского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПЧ №13 Щигровского района, ДПК Защитное, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 22:22 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:30, ликвидировано в 22:45.

В жилом деревянном доме размером 8 х 8 выгорела комната 7 кв. м по всей площади и обрушена кровля (шифер по д/о) по всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 3 единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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