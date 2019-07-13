Под Курском сгорел деревянный дом
В 22:09 12 июля в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Старая Слободка Щигровского района.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПЧ №13 Щигровского района, ДПК Защитное, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
По прибытии в 22:22 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:30, ликвидировано в 22:45.
В жилом деревянном доме размером 8 х 8 выгорела комната 7 кв. м по всей площади и обрушена кровля (шифер по д/о) по всей площади.
К ликвидации пожара привлекались 19 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 3 единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU