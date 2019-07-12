В Курской области ожидаются грозы и туман

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-12T18:15:33+03:00

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С 21.00 12 июля и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днем местами дожди, в отдельных районах небольшие. Ночью и утром местами туман. Днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северной четверти ночью 3-8, днем 6-11, при грозах местами порывы до 16 м/с. Температура по области ночью +8…+13 ºС, днем +19…+24 ºС. Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м, при тумане до 1000 м.

Спасатели напоминает курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU