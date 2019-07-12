На должность губернатора Курской области претендуют пять кандидатов
О своем намерении принять участие в выборах 8 сентября заявили:
Роман Старовойт, временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области, кандидат Курского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Татьяна Черникова, директор ООО «Тренд», кандидат Регионального отделения в Курской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;
Владимир Федоров, заместитель председателя постоянного комитета Курской областной Думы по аграрной политике, природопользованию и экологии, кандидат Курского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
Владимир Фирсов, Уполномоченный по правам человека в Курской области, кандидат Курского регионального отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Николай Афанасьевич Карцев, заместитель директора Общественной Организации «Железногорский Центр по правам человека», кандидат Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области.
С 14 июля региональный избирком приступает к приему документов для регистрации кандидатов на должность Губернатора Курской области. Все заявившиеся участники избирательной кампании должны не позднее 18.00 часов 24 июля представить в Облизбирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Для того, чтобы пройти «муниципальный фильтр», кандидатам необходимо собрать 214 подписей.
ИСТОЧНИК KP.RU