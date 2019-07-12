На должность губернатора Курской области претендуют пять кандидатов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-12T14:48:39+03:00

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О своем намерении принять участие в выборах 8 сентября заявили:

Роман Старовойт, временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области, кандидат Курского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Татьяна Черникова, директор ООО «Тренд», кандидат Регионального отделения в Курской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;

Владимир Федоров, заместитель председателя постоянного комитета Курской областной Думы по аграрной политике, природопользованию и экологии, кандидат Курского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

Владимир Фирсов, Уполномоченный по правам человека в Курской области, кандидат Курского регионального отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Николай Афанасьевич Карцев, заместитель директора Общественной Организации «Железногорский Центр по правам человека», кандидат Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области.

С 14 июля региональный избирком приступает к приему документов для регистрации кандидатов на должность Губернатора Курской области. Все заявившиеся участники избирательной кампании должны не позднее 18.00 часов 24 июля представить в Облизбирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Для того, чтобы пройти «муниципальный фильтр», кандидатам необходимо собрать 214 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU