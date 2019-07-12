На курском море утонул мужчина

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-12T14:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июля утром в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о том, что на курском море в Щетинке утонул 50-летний мужчина, при купании в необорудованном месте.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. Тело погибшего подняли на поверхность.

Привлекалась группировка сил и средств в составе четырех единиц техники, 11 человек, в том числе от МЧС двух единицы техники, 5 человек.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU